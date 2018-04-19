ABD'den skandal erken seçim mesajı: Endişeliyiz!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.