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ABD'den skandal erken seçim mesajı: Endişeliyiz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:22
ABD'den skandal erken seçim mesajı: Endişeliyiz!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:22
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YORUM YAZ

  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez6 sa önce
    bizde senin hamile kalacağından endişeliyiz.
  • Niye ki acaba?Niye ki acaba?6 sa önce
    Meral de endişeli. Ayrıca Fetö de çok endişeli. Pkk bir hayli endişeli.
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