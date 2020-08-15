  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'den skandal adım! 2000 terörist için Türkiye sınırına gelecek

Pentagon’un yayınladığı raporda, ABD’nin 2000 PKK/YPG’li teröristi eğitmek için Suriye’ye geleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:09:00 -
ABD'den skandal adım! 2000 terörist için Türkiye sınırına gelecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği tarafından yayınlanan son raporda, Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele yürüten uluslararası koalisyon güçleri bünyesinde faaliyet yürüten ABD askerlerinin, bir diğer terör örgütü PKK/YPG’nin denetimindeki bölgelerde bulunan petrol kuyularını korunması için, YPG'ye bağlı 2 bin 200’den fazla teröriste askeri eğitim vereceği belirtildi.

ABD merkezli Delta Crescent Energy LLC ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG arasında imzalanan petrol sözleşmesine Türkiye tepki göstermişti. Aynı zamanda Esed rejimi de teröristlerle yapılan anlaşmayı desteklememişti.

“Petrol kuyularının korunması için eğitilecekler”

Pentagon’un raporuna göre, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması için yürütülen Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonunda yer alan askeri yetkililer, teröristlere eğitim verilmesinin amacını, bölgedeki petrol kuyularının güvenliğinin sağlanması olarak görüyorlar. Bu sayede DEAŞ’ın gelir kaynağının kesileceği düşünülüyor.

ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgede, üretilen petrolün günlük en az 30 bin varile çıkması bekleniyor. Günlük 30 bin varil petrol, günde 3 milyon dolar kazanılması anlamına geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

abd okyanus ötesinden gelip resmen kaşınıyor. yokmu kaşıyacak birileri
  • Yanıtla
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli
Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılm..
Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”
Gündem

Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

Suriye’de aşiretler tarafından artık topraklarında istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın imdadına yine efendisi ABD koştu. Terör örgütü ile ça..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı