ABD'den Sinop'ta skandal deney! Hepsi yok oldu, Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, kişisel Youtube kanalından yaptığı bir yayında çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Özdil, 19 Ağustos 1991’de Sinop'ta frekans artışı deneyi yapıldığını iddia etti.

Özdil konuyla ilgili verdiği bilgileri şu şekilde anlattı:

Tarihler 19 Ağustos 1991’i gösterdiğinde Sinop’ta garip bir uğultu ve sinyal duyuldu. Kulaklarda uğuldamaya yol açan bir ses ortaya çıktı. ABD üssüne yakın noktada frekans çalışması yapıldı. 20.000 Hertz’in üzerine çıkan bir frekans deneyi yapıldı. Bu deney ABD tarafından yapıldı. O günün ardından arıcılar, arıların öldüğünü ve birbirlerine saldırdığını görmeye başladı. Bu durum tüm Sinop’u kapladı. Arıcılar bu duruma pek anlam veremedi. ABD, Rusya’ya karşı dinleme üssünde bu deneyi gerçekleştirdi. Türkiye bunu tespit etti. Türkiye, ABD’den bu deneyi durdurmasını istedi ama deney öğlene kadar devam etti. Bir skandal patlamıştı. Yapılan deneyin etkisi bir türlü geçmedi. Arıcılık faaliyetleri çok geriye gitti. Yani ABD burada ölümcül silahını kullanmıştı. Aralık ayında ise ABD, Mars’ta yeni bir krater buldu. Bu kraterin ismi yoktu ve ABD buna isim olarak ilginçtir ki Sinop ismini verdi. ABD, Sinop üssü kapatılana kadar orada bütün deneyleri yaptı. Peki Sinop'ta ne mi oldu? ABD, şehirde arı ırkını yok etmekle birlikte insana da nasıl bir zarar vereceğini ölçmüş oldu. Şehir tarımsal anlamda çok büyük zarar gördü.