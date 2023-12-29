ABD'den savaş açıklaması: Haritadan silmeliyiz!

Fox News'e yeni bir açıklamada bulunan Graham, İran'a yönelik sert yaklaşımını sürdürdü. Graham canlı yayında " 6 aydır söylüyorum, ABD ordusu İran'ı vurmalı. petrol sahalarını vurmalıyız, Onları haritadan hemen silmeliyiz" dedi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham yine skandal açıklamlarda bulunarak Biden yönetimini İran'ı haritadan silmeye çağırdı.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Savunma Bakanı Lloyd Austin'e "zayıflık" göstermemesini ve ABD'nin misilleme saldırısına ilişkin kırmızı çizgilerinin ne olduğunu açıkça belirtmesini söylediğini söyledi.

"HARİTADAN SİLİN"

Graham Çarşamba günü Fox News'e "İran olmadan Husiler olmaz. Husiler tamamen İran tarafından destekleniyor. Altı aydır söylüyorum...İran'ı vurun. Açıkta petrol yatakları var, uzaydan görebileceğiniz Devrim Muhafızları karargâhları var. Onları haritadan silin."