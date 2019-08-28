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ABD'den Şam'daki fuara ilişkin "yaptırım" uyarısı

ABD'nin kapatılan Şam Büyükelçiliğinin Twitter hesabından uluslararası ticaret fuarı konusunda işletmelere veya ticaret odalarına yaptırım uyarısı yapıldı- Hesapta, "Esed rejimi ya da ortaklarıyla iş yapanların kendilerini ABD yaptırımları olasılığına maruz bıraktıkları uyarımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadesi kullanıldı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:51
ABD'den Şam'daki fuara ilişkin "yaptırım" uyarısı

BEYRUT (AA) - ABD'den, işletmelere Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenecek ticaret fuarına katılmamaları uyarısında bulunuldu.

ABD'nin kapatılan Şam Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Şam'da bugün başlaması planlanan uluslararası ticaret fuarı konusunda işletmelere veya ticaret odalarına yaptırım uyarısı yapıldı.

Hesapta, "Bazı yerel işletmelerin veya ticaret odalarının, Şam'daki uluslararası ticaret fuarına katılmayı planladığı yönünde haber aldık. Esed rejimi ya da ortaklarıyla iş yapanların, kendilerini ABD yaptırımları olasılığına maruz bıraktıkları uyarımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu bilgiyi ABD'li makamlarla paylaşanlara teşekkür edilen hesapta, özellikle Esed rejiminin, müttefikleri Rusya ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile masum Suriyelilere saldırdığı bir dönemde, Suriye dışından işletme, kişi veya ticaret odalarının, Şam'daki bir ticaret fuarına katılımının "uygunsuz ve kabul edilemez olduğu" belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:51
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Şam
  4. Ticaret fuarı
  5. yaptırım

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