ABD’den ‘şaka gibi’ Türkiye açıklaması: Ortadan kalktı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden sosyal medya hesabından Türkiye’deki "terör tehdidi" uyarısına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD: Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal saldırıya uğrayabilir

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor. Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye’nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz.”

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