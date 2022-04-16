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Dünya ABD’den 'S-400' ikiyüzlülüğü: O ülke CAATSA'ya takılmadı
Dünya

ABD’den 'S-400' ikiyüzlülüğü: O ülke CAATSA'ya takılmadı

ANI News'in haberine göre, Hindistan, S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin eğitim filosu için Rusya'dan simülatörleri ve diğer ekipmanları teslim aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 02:57:00 - 2022-04-16 03:06:18
ABD’den 'S-400' ikiyüzlülüğü: O ülke CAATSA'ya takılmadı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler ile ilgili ikiyüzlü bir tutum sergileyen ABD, Hindistan'a karşı aynı konuda esnek davranıyor. Hindistan, kendisine ABD yönetiminin yaptırım uygulamak için kararsız kaldığı bir dönemde Rusya'dan S400 füze savunma sistemleri alım sürecini devam ettiriyor. Kaynaklar, tarafların bu sorunun üstesinden gelinmesi için bir yol bulmaya çalıştığını ve birçok seçeneğin araştırıldığını bildirdi.

Teslimatta füze ve fırlatıcıları yer almıyor

Savunma kaynaklarından edinilen bilgilerde, S-400 füze sisteminin parçalarının teslimatının yalnızca simülatörleri ve eğitimle ilgili diğer ekipmanları içerdiği, füze veya fırlatıcıları içermediği aktarıldı.

Bir hükümet yetkilisi, yakın zamanda Hindistan'a teçhizat sevkiyatı yapıldığını belirtse de Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle Hindistan tarafının Rus firmalarına ödeme yapamadığı için bu arzların devam edip etmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu aktardı. Kaynaklar, tarafların bu sorunun üstesinden gelinmesi için bir yol bulmaya çalıştığını ve birçok seçeneğin araştırıldığını bildirdi.

Rusya'dan gelen son tedariklerin, ayrıca, bakımı yapılmış savaş uçağı motorları ve bir uçak filosu için yedek parçaları içerdiğini belirten kaynaklar, söz konusu teçhizatların deniz yoluyla geldiğini söyledi.

ABD'nin çifte standardı

Hindistan, 2019'da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu.

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