  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım: Onay verildi

ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 600 milyon dolar değerinde devriye botlarının satışına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:17:00 -
ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım: Onay verildi

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın, 16 adet Mark IV tipi devriye botlarının Ukrayna'ya satılmasına karar verdiği ve bu satışa ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği kaydedildi.

Satış paketine botlarda kullanılacak silah ve iletişim sistemlerinin de bulunduğu, satışın bedelinin 600 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nden 30 gün içinde herhangibir itiraz gelmemesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı