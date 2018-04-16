ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

Beyaz Saray Suriye'deki kimyasal silah saldırısının ardından Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü ancak henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz ve kısa zamanda karar verilecek" dedi.