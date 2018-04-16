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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

Reuters haber ajansı, Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya ilave yaptırımlar yapmayı düşündüğünü, kısa süre içinde bu konuda bir karara varacağını duyurdu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:44
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

Beyaz Saray Suriye'deki kimyasal silah saldırısının ardından Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü ancak henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz ve kısa zamanda karar verilecek" dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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