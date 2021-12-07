ABD’den, Rusya’ya ya stratejik caydırma uygulaması

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus meslektaşı Sergey Lavrov’u, Ukrayna ile çatışmalarının ciddi sonuçları olacağı yolunda uyarısının yanı sıra, ABD savaş gemilerinin Karadeniz’de bulunması, savaş ve istihbarat uçaklarının Karadeniz’de sıklıkla uçuş gerçekleştirmesi Rusya’ya, ‘bende buradayım’ mesajı olarak değerlendiriliyor. Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim artarken, Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bine yakın asker konuşlandırması, Ukrayna’yı da olası bir savaşa karşı önlem almasına sebep oluyor. Ukrayna ordusu her ihtimale karşı Odessa’ya askeri araçlar ve asker sevkıyatını sürdürerek, Rusya’nın olası saldırısı karşısında püskürtme hazırlığı yapıyor. Gerilimin arttığı günlerde ABD’ye ait savaş ve istihbarat uçaklarının Karadeniz bölgesinde uçuş gerçekleştirmesi ABD’nin “ben de burada varım” mesajı olarak değerlendiriliyor.

“Uçuşlar Rusya'ya 'NATO burada' demek için”

Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “ABD’nin bu bölgede kullandığı üsler var bunlar NATO’nun da kullandığı üsler. Buralardan Avacs uçaklarını, tanker uçaklarını kaldırdığı, hem doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de hem de Balkanların kuzey bölgelerinde görev yaptığı görülmekte. Bazen tanker uçakları ve Avacs uçakları kullanıldığı gibi, ayda bir de stratejik bombardıman uçakları (bunların kalkış noktaları daha ziyade Amerika kıtasından oluyor) bu bölgelerde uçuş yapıyor. Bunlar çeşitli tatbikat görüntüleri vermek maksadıyla olduğu gibi aynı zamanda Rusya’nın egemenlik alanını bir şekilde daraltmak için stratejik manadaki uçuşlar halinde yapılıyor. Daha önceden bu tür uçuşlar İncirlik kalkışlı yapılabiliyordu. Uzun zamandan beri biz artık İncirlik kalkışlı bu tür uçuşları görmüyoruz. İncirlik’ten artık Türkiye’nin kendi uçakları uçuş gerçekleştiriyor. Şimdi Sigonella veya Nevada’dan kalkan uçakların Doğu Ege’yi katederek Balkanlar bölgesinden Karadeniz’e çıktıkları ve Ukrayna hava sahası civarında uçtukları görülmekte. Bu uçuşlar Rusya’ya, ‘NATO burada’ demek için yapılıyor. Ama daha donanımlı stratejik bombardıman uçakları da burada uçuyorsa, ‘stratejik olarak da buradayım’ demek oluyor. Eskiden yapılan keşif uçuşları vardı, U2 uçakları gibi artık bunlar kullanılmıyor. Uydularla keşif gözetleme yapılıyor. Bu Rusya’ya karşı, ‘stratejik caydırma’ deniliyor. Yani, ‘Ben buradayım senin egemenlik alanını kabul etmiyorum. Senin hakların ile benim haklarımı tartışmalı hale getiriyorum’ demek” ifadelerini kullandı.

ABD Ukrayna üzerine yoğunlaşmış durumda

ABD’nin Ukrayna üzerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Tokmakoğlu şöyle devam etti; “Burada mesele şu anda Ukrayna üzerine yoğunlaşmış durumda. ABD NATO bağlamında ve Avrupa Birliği’nin (AB) tabii ki içerisinde olduğu bir durum. Ama nadir de olsa Türk uçakları da Karadeniz’de uçabiliyor. Ama tam da Kırım’ın itilaflı alan denilen bölgelerinde ABD ve İngiliz uçakları uçuyor bunu da ifade edelim. Dedeağaç konusu fazla abartılmamalı bence. Çünkü ABD yığınaklanmayı yaptı, binlerce tank, helikopter bunları biliyoruz artık. Ama bu Rusya’ya yönelik yapıldı. Türkiye’yi dolaylı tehdit ediyor. Yunanistan tarafından kendilerini bir kazanım olarak değerlendirmesi ve ABD’nin şemsiyesi altındayız diye bir güvence duyması söz konusu.”