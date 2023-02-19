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Dünya ABD'den Rusya'ya olay suçlama
Dünya

ABD'den Rusya'ya olay suçlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna'da insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 07:14:00 -
ABD'den Rusya'ya olay suçlama

Almanya'nın Münih kentinde devam eden Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili kanıtları inceledik, yasal standartları biliyoruz ve hiç şüphe yok ki bunlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır" diye konuştu.

Harris konuşmasında, şubat ayında Rus güçlerinin Kiev yakınlarından çekilmesinden sonra Buça'da bulunan çok sayıda kurbanı, 9 Mart'ta Mariupol'deki bir doğumevinin bombalanması sonucu biri çocuk üç kişinin hayatını kaybetmesini ve Birleşmiş Milletler raporunda tespit edilen dört yaşındaki bir çocuğun bir Rus askeri tarafından cinsel saldırıya uğramasını "barbarca ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Harris bu suçları işleyen ve ortak olan herkesin hesap vereceğini de sözlerine ekledi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen hukuki bir analizin sonunda ortaya çıkan resmi karar, devam etmekte olan savaş için acil bir sonuç doğurmuyor.

Yine de Washington, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla izole edilmesine yardımcı olabileceğini ve hükümet üyelerinin uluslararası mahkemeler ve yaptırımlar yoluyla sorumlu tutulmasına yönelik yasal çabaları harekete geçirebileceğini umuyor.

Öte yandan, Beyaz Saray, Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 30 binden fazla kayıp verdiğini ve bu savaşçıların yaklaşık 9 binin çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık ayı ortasından bu yana yaşanan ölümlerin çoğunun Bahmut bölgesinde yaşandığını bildirdi.

Kirby, paralı asker gruplarının son birkaç gün içinde Bahmut ve çevresinde kademeli kazanımlar elde ettiğini, ancak bu kazanımların aylar aldığını ve "sürdürülebilir olmayan yıkıcı bir maliyete" yol açtığını söyledi.

"Bahmut'ta başarılı olmaları mümkün, ancak bunun onlar için gerçek bir değeri olmayacak. Çünkü buranın gerçek bir stratejik değeri yok" diyen sözcü, Ukrayna güçlerinin Donbas bölgesi boyunca güçlü savunma hatlarını koruyacağını öne sürdü.

Kirby ayrıca aralık ayından bu yana Ukrayna'da öldürülen Wagner askerlerinin yüzde 90'ının hükümlü olduğunu tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

angarali

ABD nin Irak'ta Afganistan'da Suriye'de daha nice yerlerde işlediği insanlık suçları ne olacak sanki ABD gavuru cokmu temiz
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