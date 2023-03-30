ABD'den Rusya'ya kınama

ABD, Amerikan vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanmasını şiddetle kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Wall Street Journal gazetesi Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Gerşkoviç'in tutuklanmasına ilişkin haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını belirten Jean-Pierre, dün gece Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Wall Street Journal gazetesi ve Gerşkoviç'in ailesiyle temasa geçtiğini bildirdi.

Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanlığının Gerşkoviç'in konsolosluk erişimi için de Rus hükümeti ile doğrudan temas kurduğunu aktararak, "Amerikan vatandaşlarının Rus hükümeti tarafından hedef alınması kabul edilemez. Gerşkoviç'in tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

"Ayrıca Rus hükümetinin gazetecileri ve basın özgürlüğünü hedef alma ve baskı yapmaya devam etmesini kınıyoruz." diyen Jean-Pierre, hükümetin, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmeme uyarısına kulak vermesi gerektiğini bildirdi.

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Jean-Pierre, "Dışişleri Bakanlığının da tavsiye etmeye devam ettiği gibi Rusya'da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmelidir." uyarısında bulundu.

Casuslukla suçlanıp tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yekaterinburg'da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Açıklamada, "Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tutuklanan gazetecinin ABD ile mahkum değişimi kapsamına alınması konusunda, "Bu düzlemde konuyu gündeme getirmezdim. Çünkü geçmişte gerçekleşen bazı değişimler, halihazırda cezalarını çekmekte olan kişiler içindi." ifadelerini kullanmıştı.