ABD'den Rusya'ya Karadeniz resti!

ABD istihbaratının 'Rusya'nın 175 bin askerle Ukrayna'ya saldıracağı' iddiasının Batılı liderlerle medyanın dilinden düşmemesi üzerinden NATO'nun Rusya sınırlarına doğru askeri genişlemesi ve yığılması ilerlerken, Karadeniz'de de sular ısınıyor. Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın toplantısında Karadeniz'le ilgili soruyla karşılaştı.

Bir gazeteci ABD keşif uçağının Rusya sınırı üzerinde uçmasıyla ilgili Kuzey Kore'nin 'ABD'nin provokasyonu nedeniyle Rusya'nın güçlü tepkisini desteklediği' açıklamasını hatırlatınca, bu konuda bilgisi olmadığından spekülasyon yapamayacağını dile getiren Kirby, gazetecinin ağzından çıkan 'Karadeniz' sözünü duyunca şunları söyledi:

"Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, uluslararası iznimizin olduğu yerlerde uçacağız, denize açılacağız, faaliyet göstereceğiz ve bunları yapmaya devam edeceğiz."

"Ve Karadeniz de uluslararası sulardır. Ve biz de rutin olarak Karadeniz içinde ve üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Bunda ileriye dönük bir değişiklik görmüyorum. Ama bahsettiğiniz o olay hakkında bilgim yok."

Pentagon'un 'Ukrayna sınırında 100 bin Rus askeri' iddiasının hatırlatılıp Rus askerlerinin güncel sayısı ve ne yaptıklarının sorulması üzerine asker sayısı tahmini vermekten ve istihbarat bilgilerine girmekten kaçındıklarını söyleyen Kirby, "Ukrayna sınırları çevresinde önemli bir Rus gücü varlığını sürdürüyor ve bunu yakından izlemeye, bununla ilgili endişe duymaya devam ediyoruz. Ama sana kesin bir rakam veremem" dedi.

Hava savunması konusunu görüşmek için Ukrayna'ya giden Pentagon heyetiyle ilgili soru üzerine Kirby, heyetin Ukrayna'nın hava savunması ihtiyaçlarını değerlendirdiğini, ama şimdilik bu konuda açıklama yapamayacağını söyledi.