ABD'den Rusya iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği arttırması karşılığında Moskova'nın Tahran'a savaş uçağı ve başka askeri teçhizat sağlayabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Kasım ayında Rusya'ya top ve tank mermileri gönderdiğine dair bilgiye sahip olduğunu ve Rusya'nın bunun karşılığında füze, elektronik ve savaş uçakları dahil "benzeri görülmemiş bir savunma işbirliği" teklif ettiğini söyledi.

Ağustos ayından bu yana İran’ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı sağladığını ve Rusya’nın bu İHA'ları Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırmak için kullandığını kaydeden Kirby, “Bugün, İran'ın Rusya'nın savaşına verdiği desteğin genişlediğine dair ek bilgilere sahibiz. Kasım ayında İran, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya top ve tank mermileri gönderdi. Rusya da daha fazla askeri teçhizat elde etmek için İran ile işbirliği yapmayı planlıyor. Buna karşılık Rusya İran'a füze, elektronik ve hava savunması da dahil olmak üzere daha önce görülmemiş bir savunma işbirliği teklif ediyor’’ dedi.

Rusya'nın İran'a savaş uçağı sağlayabileceğine inandıklarını kaydeden Kirby, “İran ayrıca Rusya'dan saldırı helikopterleri, radarlar ve Yak 130 savaş eğitim uçakları dahil ilave askeri teçhizat satın almak istiyor. Toplamda İran, Rusya'dan milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat istiyor’’ diye konuştu.

İran ve Rusya arasında giderek artan savunma ilişkisinin her iki tarafa da yarar sağlamasından duydukları endişeyi hatırlatan Kirby, “Bu endişelerimiz kesinlikle gerçekleşiyor. Rusya insansız hava araçları ve diğer imkanları edinmeyi sürdürürken, İran da Moskova ile işbirliğinden faydalanmaya ve bölgesinde kendi askeri gücünü desteklemek için Rus askeri imkanlarını almaya çalışacak. Bu savunma işbirliği sadece Ukrayna halkının değil, Ortadoğu’nun da zararına. Dolayısıyla her iki taraf için de endişe verici bir durum’’ ifadelerini kullandı.

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Öte yandan basın toplantısında Çin’in bugün açıkladığı ateşkes planı da soruldu. Kirby, savaşta ateşkes önerisinin kritik unsurunun Ukrayna'nın egemenliğine destek olduğunu söyledi ve tüm ulusları ulusal egemenliğe saygı göstermeye çağırdı.

“Bu belgenin ilk iki satırı gerçekten de bırakılması gereken yer, yani ulusal egemenliğe saygı” diyen Kirby, “Ukrayna'yı desteklemek için bizim yapmaya çalıştığımız şey de tam olarak bu, egemen bir ulus olarak egemenliklerini savunma yeteneklerini desteklemek çünkü Putin tüm Ukrayna'yı yok etmek ve onları özgür ve bağımsız bir ulus olarak ortadan kaldırmak gibi büyük emellerinden vazgeçmiş değil’’ deği şeklinde konuştu.

Kirby, Çin’in planının geri kalanını yorumlamaktansa kaçındı.

Kaynak: Amerika'nın Sesi