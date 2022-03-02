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Dünya ABD'den Rusya analizi: Başarısız oldular
Dünya

ABD'den Rusya analizi: Başarısız oldular

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna ile savaşta yavaş ilerleme kaydetmesinin Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra Rus ordusunun planlamada ve kuvvetlerin entegrasyonundaki başarısızlığı olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 23:49:00 -
ABD'den Rusya analizi: Başarısız oldular

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

Entegre etmiş görünmüyorlar

Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 450’den fazla füze fırlattığını aktaran Pentagon yetkilisi, "Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar." dedi.

Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu aktardı.

Rusya’nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, "En azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar." diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, Rusya’nın şu aşamada sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82’sini Ukrayna topraklarına soktuğunu kaydetti.

Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol’a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini bildirdi.

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