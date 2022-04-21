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Dünya ABD'den Rusya açıklaması: Donbas bölgesindeki...
Dünya

ABD'den Rusya açıklaması: Donbas bölgesindeki...

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki taburlarının sayısını 85’e çıkardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 20:39:00 -
ABD'den Rusya açıklaması: Donbas bölgesindeki...

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki taburlarının sayısını 85’e çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Donbas bölgesine kuvvet sevk etmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Rus ordusunun son 24 saatte bölgeye 3 taktik tabur daha getirerek buradaki tabur sayısını 85’e çıkardığını belirtti.

Rusya böylece son iki haftada Donbas bölgesine 20 ek tabur getirmiş oldu.

Rus taktik taburları 800-1000 askerden oluşuyor.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin halen Rusya’nın eline düşmediğini ve Ukraynalıların kentte direnmeye devam ettiğini belirten yetkili, Rus ordusunun halen şehre füze saldırıları yapmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Üst düzey yetkili, Rusya’nın Mariupol’dan bazı kuvvetlerini çektiğine dair herhangi bir emare görmediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya verilmesi için yetki verdiği 800 milyon dolarlık askeri yardım paketindeki 120’den fazla Pohenix Ghost adlı insansız hava aracına ilişkin bir soruya yanıt veren yetkili, bu aracın, “ABD Hava Kuvvetleri tarafından özellikle Ukrayna’nın ihtiyaçları için hızlıca geliştirilmiş bir sistem” olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sistemin ABD’nin daha önce Ukrayna ordusuna verdiği Switchblade dronlarına benzediğini ancak birkaç farklı kabiliyete sahip olduğunu ve Ukrayna ordusuna bu sistem için eğitim vereceklerini belirtti.

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