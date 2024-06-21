ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yetkilisine yaptırım! ABD harekete geçti

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden siber güvenlik risklerine yanıt olarak Kaspersky yöneticilerinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kaspersky'nin yönetim kurulu ve üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 kişiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığının dün Kaspersky'nin, bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının ve ana şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de anti-virüs yazılımı ve siber güvenlik ürünleri ile hizmetleri sağlamasını yasaklayan nihai karar yayımladığı anımsatılan açıklamada, bu kararın şirketin ürün ve hizmetlerinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından "kabul edilemez risk" oluşturduğunun tespit edildiği soruşturmanın ardından alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine eklediği isimler arasında, Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky'nin yer almaması dikkati çekti.

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