ABD'den Putin'in yeni generali Dvornikov için olay yorum

24 Şubat'tan beri net bir toprak kazanımı elde edemeyen Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin önceki gün savaşı yöneten generali değiştirerek Alexander Dvornikov'u yetkilendirmişti. Kariyeri boyunca Rus ordusunun farklı pozisyonlarında görev alan Dvornikov, Rusya'nın Suriye'deki saldırılarından da sorumlu isim olarak öne çıkmıştı.

ABD'den açıklama

2015 ve 2016'da Suriye'de Rus operasyonunu yöneten Dvornikov ile ilgili Abd'den çok net açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus ordusundaki üst düzey bayrak değişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gaddarlık yapan birisi"

Sullivan, "Bahsi geçen bu generalin özgeçmişinde Suriye'de sivillere karşı uyguladığı gaddarlık da bulunuyor. Bunun aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz" dedi. ABD medyasına konuşan Sullivan, "Bu general, Ukrayna'da sivillere karşı suç işleyen ve gaddarlık yapan isimlerden bir diğeri olacak" ifadesini kullandı.

"Devamı gelecek"

Psaki ise, " Rusya'daki görev değişimi, Ukrayna'da şu an görmekte olduğumuz olayların devamı anlamına gelecektir" yorumunu yaptı. CBS'e konuşan Sullivan, ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermesi için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Türkiye-Rusya krizinde Suriye'deydi

60 yaşındaki General Alexander Dvornikov, Rus ordusunun en önemli figürlerinden biri olarak tanınıyor. Yakınları tarafından "geleneksel" bir general olarak tanınan Dvornikov hakkında İngiliz The Guardian gazetesi, "Sovyetler ordusu doktrini ile eğitim alarak sivillerin kaybının savaşta momentum kazanmak için kullanılabileceğine inanıyor" yorumunu yaptı. 1982'de müfreze komutanı olarak görev yapan Dvornikov, ikinci Çeçen savaşında görev almış ve 2015-2016'da Suriye'deki savaşı yönetmişti.

2015 yılının Kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Suhoy Su-24 tipi uçağının düşürülmesi sonrasında yaşanan gerilim sırasında Suriye'deki savaşta görev alan Dvornikov hakkında İngiliz medyası, "2015 yılının Eylül ayında Putin tarafından Suriye rejimine ait güçlerin toparlanması için acil bir görev için görevlendirildi. Suriye'de Dvornikov hızlıca ülkenin kuzeybatısındaki hava üssünü kurdu ve bölgede hava operasyonları gerçekleştirdi" yorumunu yaptı. Öte yandan Dvornikov'un Suriye'de uçaksavar savunma sistemlerini kurarak Rusya ve Suriye'ye ait savaş jetlerine avantaj sağladığı da hatırlatıldı.