0553 313 94 23

ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne ilişkin açıklama!

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, "Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." iddiasında bulundu.

08 Eylül 2019 Pazar 20:16
ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne ilişkin açıklama!

Caggins, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve (PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu) SDG'nin "DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya" devam edeceğini kaydetti.

MSB'DEN ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:16
  1. abd
  2. ypg
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    1. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    2. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi..
    3. İstanbul'da korkutan yangın!
    4. Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a..
    5. ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne..
    6. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip
    7. Elmalı'nın başpehlivanı Gürbüz oldu!
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    9. Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 1..
    10. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    11. Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle..
    12. Cübbeli Ahmet Hoca patladı: Devlet..
    13. Muğla'da yıkımı bakanlık devraldı.....
    14. "Başakşehir'e katkı sağlamak için..
    15. Moldova Türkiye maçı ne zaman?
    16. Ağrı'daki PKK operasyonu
    17. İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği
    18. Güder: ‘Yaşam kalitesini yükseltmek..
    19. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası sona..
    20. Kastamonu'da gözyaşları sel oldu.....
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'