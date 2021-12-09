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Dünya ABD’den o ülkeye ambargo
Dünya

ABD’den o ülkeye ambargo

ABD, Kamboçya'ya silah ambargosu ve ihracat kısıtlamaları getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:24:00 -
ABD’den o ülkeye ambargo

ABD, Kamboçya'ya silah ambargosu ve ihracat kısıtlamaları uygulanacağını bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların bugünden itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin "ABD ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu" belirtildi.

Açıklamada Kamboçya'nın, Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Kamboçya hükümetinin, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini ele almada anlamlı ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kamboçya'yı bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden Çin ordusunun ülkedeki etkisini azaltmak için çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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