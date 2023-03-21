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Dünya ABD’den o saldırıya kınama
Dünya

ABD’den o saldırıya kınama

ABD, California eyaletinin San Francisco kentindeki Hindistan Konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 07:51:00 -
ABD’den o saldırıya kınama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "San Francisco'daki Hindistan Konsolosluğuna yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Bu hizmet binalarının ve içinde çalışan diplomatların emniyet ve güvenliğiyle yakından ilgileniyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hususta atılacak adımlar için yerel emniyet teşkilatıyla temas halinde." ifadelerine yer verdi.

San Francisco polis yetkilileri, Hindistan'ın bu kentteki konsolosluğuna pazar günü yapılan saldırılar neticesinde binanın bazı camlarının kırıldığını, çalışan personelden de yaralananlar olduğunu bildirmişti. Konuya ilişkin şüphelilerin kaçtığı belirtilirken, saldırıyı yapanların Sih protestocular olduğu iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de bugünkü basın toplantısında diplomatik alanlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu eylemi kınadıklarını ifade etmişti.

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