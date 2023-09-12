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Dünya ABD'den o görüşmeye ilginç yorum! "Putin yardım dileniyor"
Dünya

ABD'den o görüşmeye ilginç yorum! "Putin yardım dileniyor"

Yeniakit Publisher
2023-09-12 08:00:00 - 2023-09-12 08:01:17
ABD'den o görüşmeye ilginç yorum! "Putin yardım dileniyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan görüşmesini "yardım dilenmek" olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in G-20 Zirvesi'ne katılmamasının kendisinin oluşturduğu "uluslararası dışlanmış kişi statüsünden" kaynaklandığını savunan Miller, Putin-Kim Jong-un görüşmesini çok yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Miller, "(Putin'in) Kendi ülkesinin uzunluğu kadar bir yol katederek dışlanmış bir devlet yetkilisiyle görüşmesini, kazanacağını iddia ettiği bir savaş için yardım dilenmek olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya olası bir silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinin altını çizen Miller, halihazırda Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bulunduğunu, gerekli olması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirilmişti.
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Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

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