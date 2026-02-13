Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası

Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirilen AdBlue alımlarına ilişkin davada mahkemeye yansıyan ifadeler, belediyenin yaptığı harcamalarla ilgili dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Eski belediye başkan yardımcısının beyanlarında yer alan miktar ve fiyat farklarına dair anlatımlar, kamu zararına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Beşiktaş Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş mahkemede verdiği ifadesinde belediyedeki AdBlue yolsuzluğunu gözler önüne serdi.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın haberine göre Ozan İş, ifadesinde şunları söyledi:

Sayıştay’ın 2024 yılına ilişkin kamu zararı raporunda da yer alan önemli tespitlerden de bahsetmek istiyorum. Raporu mahkemenize teslim ediyorum.

Öncelikle Adblue alımı ile ilgili tespit edilen bir kamu zararı söz konusudur. Burada yer alan aykırılıklara bakılacak olursa: öncelikle alınan Adblue miktarı dudak uçuklatan cinsten olduğu görülecektir. Yıllık en fazla 18 bin litre alınması gereken Adblue miktarı bu ihale kapsamında yüz bin litre olarak gerçekleşmiştir.

Nitekim Sayıştay bu durumu tespit ettikten sonra ilgili birim tüketimi kayıt altına almaya başlamış ve aylık sarfiyatın 1500 litreye düşmüştür.

Burada esasen mal hizmet takip sisteminin olmamasından ve bunun Mustafa Mutlu tarafından bu şekilde kurgulanması sonucu belediyemiz açısından ciddi bir mağduriyet oluşmuştur.

Aynı şekilde burada yine çok çarpıcı bir hususta sayıştay tarafından tespit edilmiştir. Bu alım gerçekleştiği esnada piyasada Adblue’nun litresi ortalama 11-12 Türk Lirası olmasına rağmen İhsan Aktaş’tan alınan bu ürünün litresi belediyeye 185 Türk Lirasından verilerek piyasanın nerdeyse 17 kat fazlası bir değerle büyük bir kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu tespit sadece 2024 yılı için olup geriye doğru da aynı hesap yapılarak tespitler çıkarılmıştır.

Piyasa fiyatının 17 kat fazlasına ürün alınması ve yaklaşık maliyetin ciddi bir şekilde yüksek belirlenmesi tamamen Mustafa Mutlu’nun kurgusudur. Aziz İhsan Aktaş da burada ciddi anlamda kamuyu zarara uğratmıştır. Örnek olarak İSKİ gibi İstanbul’un tamamında faaliyet gösteren bir kurumun Adblue tüketiminden daha fazla sarfiyat Beşiktaş belediyesinde yapılmış gözükmektedir.

Aynı ürün İSKİ tarafından 2024 yılında litresi 11.06 TL’den satın alınmıştır. Bu dosya kapsamında hem fiyat 17 kat yüksekten alınmıştır ve üstüne yetmemiş 82.000 litre de fazla ürün sanki alınmış gibi gösterilerek hem fiyatta hem de miktarda büyük bir kamu zararına yol açılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen kamu zararı toplamı on milyonlarca liradır. Rapor incelendiğinde bu hususlara vakıf olunacaktır.