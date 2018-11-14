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ABD'den Myanmar açıklaması: Kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Arakanlı Müslümanlara yapılanların kabul edilemez olduğunu açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:52
ABD'den Myanmar açıklaması: Kabul edilemez

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile görüşmesinde Rohingya Müslümanlarına yönelik zulmün kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Singapur’da Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile bir araya geldi. Pence, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına yönelik zulmünün kabul edilemez olduğunu ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi. Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Bangladeş’e 700 bin Müslümanın kaçtığını belirten Pence, ABD’nin Bangladeş’teki mülteci kamplarında bulunan Müslümanların kendi iradesiyle Arakan eyaletine geri dönmesi yönündeki talebini dile getirdi.

700 bin Müslüman var

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), ordunun Myanmar'da gerçekleştirdiği operasyonlara kayıtsız kaldığı gerekçesiyle Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'ye 2009’da verilen "Vicdan Elçisi" ödülünü geri çektiğini açıklamıştı.

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin zulmüne maruz kalan 700 bin Müslüman, geçtiğimiz Ağustos ayında Arakan eyaletinden kaçarak Bangladeş'in güneyindeki Cox Bazar'a sığınmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:52
  1. ABD
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