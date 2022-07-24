ABD'den MİT'in SİHA'larla etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı
Terör örgütü PKK/YPG'ye para ve silah yardımı da yapan ABD, MİT'in Suriye'de SİHA ile etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı yayınladı.
ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak, “kritik savaşçılardı” ifadesini kullandı.
ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor.
'Kritik savaşçılardı' ifadesini kullandılar
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.
Mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.