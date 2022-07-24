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Dünya ABD'den MİT'in SİHA'larla etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı
Dünya

ABD'den MİT'in SİHA'larla etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı

Terör örgütü PKK/YPG'ye para ve silah yardımı da yapan ABD, MİT'in Suriye'de SİHA ile etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 11:53:00 - 2022-07-24 11:59:10
ABD'den MİT'in SİHA'larla etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak, “kritik savaşçılardı” ifadesini kullandı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor.

'Kritik savaşçılardı' ifadesini kullandılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda öldürülen teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesini kullandı.

 

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