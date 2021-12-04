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Dünya ABD’den "metresine" pahalı hediye
Dünya

ABD’den "metresine" pahalı hediye

Yunanistan’daki askeri varlığını güçlendiren ABD, bunun karşılığında Atina için kesenin ağzını açtı. Washington’ın hibe ettiği yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki 1200 adet M1117 tipi zırhlı personel taşıyıcının büyük bölümü teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 12:36:00 -
ABD’den "metresine" pahalı hediye

Yunanistan, askeri ilişkilerde ABD'ye sağladığı kolaylıkların karşılığını aldı. Washington ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmasını yenileyen ve çok sayıda Amerikan askerinin ülkeye yerleşmesine yeşil ışık yakan Atina, ABD'den önemli bir hibe sağladı. ABD Kongresi'nin Yunanistan'a ücretsiz verilmesini onayladığı 1200 adet M1117 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcının teslimatı başladı.

ABD'nin gönderdiği askeri araçlar, törenle teslim alındı. Yunan din adamları da zırhlı araçları ‘kutsadı.'

Limana indirilen zırhlı araçlar, Yunan ordusunun renklerinde boyandı. Araçların geri kalan 400 adedinin de şubat ayında sevk edileceği belirtildi. Araçlardan 900 adeti operasyonel olarak kullanılacak diğer 300 adedi ise yedek parça olarak değerlendirilecek. Yunan basını araçların üzerindeki silah ve haberleşme cihazlarının da maliyeti hesaplandığında bu hibenin toplam değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını öne sürdü. Araçların nakliye ve bakım masraflarının ise Yunanistan tarafından karşılandığı belirtildi.

Adalara gönderilecek

Yunan ordusunun söz konusu araçların büyük kısmını Batı Trakya ve Ege adalarında konuşlandıracağı iddiası ortaya atılmıştı. Bunlar arasında Lozan ve Paris anlaşmalarına göre askerden arındırılmış olması gereken adaların da bulunduğu iddia ediliyor. Eğer böyle bir adım atılırsa Ankara ile Atina arasında yüksek olan gerilimin daha da artacağı belirtiliyor.

 

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