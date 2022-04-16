  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması
Dünya

ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik şiddetinden "derin endişe duyduklarını" belirterek; gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 07:03:00 - 2022-04-16 07:07:33
ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kudüs'te Harem-i Şerif'te yaşanan şiddetten derin endişe duymaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya, kışkırtıcı eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu korumaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli yetkililerden, gerilimi azaltmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için iş birliği içinde çalışmalarını isteyen Price, "Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerginliği azaltmak için üst düzey İsrailli ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olmaya devam edecek" bilgisini paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay