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ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
ABD'den Lübnan ordusuna zırhlı araç yardımı

BEYRUT (AA) - ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetimi tarafından Lübnan'a tahsis edilen askeri yardım paketi çerçevesinde 150 adet "Humvee" tipi zırhlı askeri aracın ABD'den teslim alındığı belirtildi.

Askeri araçların dün itibarıyla Beyrut Limanı'ndan Lübnan ordusundaki lojistik birimlerce teslim alındığına işaret edilen açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

ABD, yıllardan beri askeri desteklerini sürdürdüğü Lübnan ordusuna son olarak nisan ayında 6 insansız hava aracı (İHA) hibe etmişti.

Teknik özelliklerine dair bilgi verilmeyen söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında da ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
  1. ABD
  2. Lübnan ordusu
  3. zırhlı araç yardımı

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