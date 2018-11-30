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ABD'den Libya'ya hava saldırısı! Ölüler var

ABD Afrika Komutanlığı, Libya'nın Ul Uveynet bölgesine düzenlediği saldırıda 11 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma 22:05
ABD'den Libya'ya hava saldırısı! Ölüler var

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'da düzenlediği hava saldırsında 11 militanı öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Libya'nın El Uveynat bölgesinde, 29 Kasım 2018'de bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 11 AKİM militanı öldürüldü ve 3 araç imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivil kaybına ilişkin şu ana kadar bilgi gelmediği öne sürüldü.

Bu yıl üçüncü saldırı

Saldırının, Libya'da örgüte karşı bu yıl yapılan üçüncü saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, bundan öncekinin 3 Haziran'da düzenlendiği ve 1 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Yerle kaynaklar, daha önce, bölgede kime ait olduğu tespit edilemeyen uçaklar tarafından yapılan saldırıda, 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:05
  1. ABD
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