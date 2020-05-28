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Aktüel

ABD'den Kuzey Kore devlet bankasına "yaptırımları delme" suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:15:31 -
ABD'den Kuzey Kore devlet bankasına "yaptırımları delme" suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore Dış Ticaret Bankasını ABD yaptırımlarını delmekle suçlarken, bu konuda 28 Kuzey Kore vatandaşı ile 5 Çin vatandaşına da suçlama yöneltti.

Bakanlığın şubatta başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ABD'nin Pyongyang'a nükleer programından dolayı uyguladığı yaptırımların Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası tarafından kara para aklama ve finansal sahtekarlık yoluyla delindiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu 33 kişinin ise Josep Bank olarak da bilinen Kuzey Kore Dış Ticaret Bankasına ait 2,5 milyar doları 200'e yakın paravan şirket üzerinden başka bankalarda akladığı kaydedildi.

Suçlama yöneltilen bazı kişilerin Josep Bank çalışanları olduğu belirtilen iddianamede, aklanan paranın Kuzey Kore nükleer programında kullanıldığı iddia edildi.

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