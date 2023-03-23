ABD'den Kuzey Akım iddiasına cevap

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda gereken cevabın verileceğine dair tutumuyla ilgili bir soruya Kirby, bunun İngiltere'nin egemen kararı olduğunu belirterek, zayıflatılmış uranyumun sıradan bir mühimmat türü olduğu yanıtını verdi.

Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum vermediğini ancak bunun radyoaktif bir tehlike taşımadığını dile getirerek, Rusya'ya, tanklarına zarar geleceğini düşünüyorsa, askerlerini ve tanklarını Ukrayna'dan çekmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rusya'nın, Karadeniz'de ABD İHA'sını düşüren pilotları ödüllendirilmesiyle ilgili bir soruyu ise Kirby, "En kötü ihtimalle, kendisini ve ABD İHA'sını büyük riske atan ve en iyi ihtimalle de sadece aptal olan bir pilota neden cesaret ödülü verdiklerine dair hiçbir fikrim yok." şeklinde yanıtladı.

Afganistan'dan çekilmeyle ilgili rapor nisanda paylaşılacak

Kirby, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleriyle ilgili ise bu ülkenin yakın zamanda nükleer saldırı yapacağına dair bir gösterge olmadığını ancak bu faaliyetlerini izlediklerini belirtti. Kirby, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ABD ile ön koşulsuz masaya oturmaya çağırdıklarını aktardı.

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Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırılarla ilgili bir soruya ise Kirby, saldırılara ilişkin üç farklı ülke tarafından yürütülen soruşturmalar olduğunu belirterek, bunların sonucunu beklediklerini söyledi. Kirby, "Bunun hâlâ sabotaj olduğuna inanıyoruz. ABD, basındaki bazı haberlerin aksine buna hiçbir şekilde müdahil olmadı." diye konuştu.

Koordinatör Kirby ayrıca, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili ayrıntılı incelemeler içeren bir raporun nisan ayında kamuoyuyla paylaşılıp Kongre'ye sunulacağını duyurdu.

Kaynak: AA