ABD'den küstah Türkiye açıklaması: 2 ay içinde...
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi S-400 anlaşması konusunda küstah şekilde tehdit etmeyi sürdürüyor. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'nin Türkiye'ye anlaşmanın iptali için 2 ay süre verdiği öğrenildi.07 Haziran 2019 Cuma 21:30
ABD'nin Türkiye'ye 'S-400 anlaşmasını iptal etmesi için' 2 ay süre tanıdığı bildirildi.
ABD basınında yer alan ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 31 Temmuz'a dek süre tanıdı.
Washington'ın Ankara'ya iki seçenek sunduğu, bu seçenelerin S-400 anlaşmasını Haziran'ın ilk haftasının sonuna dek Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal etmesi ya da yaptırımların ve F-35 programının iptal edilmesinin de dahil olduğu uygulamalarla karşı karşıya kalması olduğu belirtildi.
YORUM YAZ