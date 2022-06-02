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Dünya ABD'den Küba açılımı! O yasağı kaldırdı
Dünya

ABD'den Küba açılımı! O yasağı kaldırdı

ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:03:00 -
ABD'den Küba açılımı! O yasağı kaldırdı

ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının Kübalıların yararına ve ABD'nin dış politika çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Bakanlığın bunun üzerine, Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları mayısta kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.

Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı.

Ocak 2020'de dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.

Pompeo alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe göstermişti.

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Yorumlar

432

niye bunu yaptı çünkü rusyaya izin verir gel ülkemde askeri üsler kur diye o zamanda abdnin götü tutuşur o yüzden yoksa çok bayılmıyor abd bayılsaydı kendi kıtasındaki tüm ülkeleri nato üyesi eder darbe diğer alçaklıkları yapmaz türkiyeyle hiçbir alakası olmadığı halde israil zoruyla türkiyeyi natoda tutmazdı

432

niye israil türkiyeyi natoda tut diyor yoksa daha çok ttehlikeli olur diyor sakın türkiyeden üslerini çekme diyor bir isrrail abdyi 7 kıtayı yönetiyor arka planda halbuki kaşıkta boğulur yerle yeksan edilir akpye söyleyin asla ölümden korkmuyoruz tüm dünya zalimlerine karşı savaşa hazırız akpye söyleyin bunları zalimlere karşı topyekün savaş istiyoruzçok büyük aşırı savaş istiyoruz öyle bir savaş isteğimiz varki akit anlatmakla bitiremeyiz bunu akpye söyleyin umursamaz davranmasınlar
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