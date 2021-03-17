  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’den kriz çıkartacak adım! Peş peşe ülkeye indiler
Dünya

ABD’den kriz çıkartacak adım! Peş peşe ülkeye indiler

Çin ve Japonya arasında gerilim devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin son hamlesi krizi daha da büyüttü.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:28:00 -
ABD’den kriz çıkartacak adım! Peş peşe ülkeye indiler

Çin sınır komşusu Japonya ile birlikte ABD ile gergin bir diplomasiden geçiyor.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden kabinesinde olan bakanlar ilk ziyaretlerini Asya-Pasifik hattına düzenliyor. Japonya'daki temasların ardından Güney Kore'ye geçen Blinken ve Austin'i taşıyan uçaklar, Çarşamba günü erken saatlerde Pyeongtaek'teki Osan Hava Üssü'ne arka arkaya iniş yaptı.

Bakanları taşıyan uçakların iniş yaptığı sırada Güney Kore-Kuzey Kore sınırında ise askeri hareketlilik vardı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sınırın sıfır noktasındaki Paju'dan görüntüler geçti.

ABD'nin Kuzey Amerika Saha Komutanı Orgeneral Glen VanHerck bir kıtalararası balistik füze testine yakın gelecekte başlayabileceği uyarısını yaptı.

Küresel krize dönüştü

ABD'li bakanların Japon mevkidaşlarıyla yaptığı resmi açıklama ise, Çin'i çileden çıkardı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü Washington ve Tokyo'nun resmi açıklamayla Çin'in hem dış politikasına hem de iç işlerine 'kasten saldırı' düzenlediğini savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!
Gündem

Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, Rusya’nın Türkiye ile zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu belirten ve 'tek engelin Türkiye'..
Büyük tehlike! O ilimizdeki korkutan görüntü uydudan böyle görüntülendi
Yerel

Büyük tehlike! O ilimizdeki korkutan görüntü uydudan böyle görüntülendi

Ocak ayında yağışların azalması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde kuraklık tehdidi gündeme geld..
Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu

Türkiye’nin Milli Uzay Programını gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirten Rusya Federal Uza..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay