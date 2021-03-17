ABD’den kriz çıkartacak adım! Peş peşe ülkeye indiler

Çin sınır komşusu Japonya ile birlikte ABD ile gergin bir diplomasiden geçiyor.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden kabinesinde olan bakanlar ilk ziyaretlerini Asya-Pasifik hattına düzenliyor. Japonya'daki temasların ardından Güney Kore'ye geçen Blinken ve Austin'i taşıyan uçaklar, Çarşamba günü erken saatlerde Pyeongtaek'teki Osan Hava Üssü'ne arka arkaya iniş yaptı.

Bakanları taşıyan uçakların iniş yaptığı sırada Güney Kore-Kuzey Kore sınırında ise askeri hareketlilik vardı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sınırın sıfır noktasındaki Paju'dan görüntüler geçti.

ABD'nin Kuzey Amerika Saha Komutanı Orgeneral Glen VanHerck bir kıtalararası balistik füze testine yakın gelecekte başlayabileceği uyarısını yaptı.

Küresel krize dönüştü

ABD'li bakanların Japon mevkidaşlarıyla yaptığı resmi açıklama ise, Çin'i çileden çıkardı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü Washington ve Tokyo'nun resmi açıklamayla Çin'in hem dış politikasına hem de iç işlerine 'kasten saldırı' düzenlediğini savundu.