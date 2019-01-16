ABD'den kriz çıkaracak adım! İranlı ismi gözaltına aldılar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyonda çalışan İranlı gazeteci Marziyeh Hashemi, gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.

ABD'de bulunan Press TV çalışanı Marziyeh Hashemi herhangi bir açıklama yapılmaksızın gözaltına alındı ABD makamları, İran’ın İngilizce yayın yapan basınında çalışan bir gazeteci ve televizyon sunucusunu gözaltına aldı. Neden gözaltına alındığı bilinmiyor Press TV, çalışanı Marziyeh Hashemi’nin 13 Ocak’ta St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Gazetecinin neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Amerikan doğumlu gazeteci daha sonra FBI tarafından Washington DC'deki bir gözaltı tesisine transfer edildi. Washington ile Tahran arasındaki gerginlikler, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından bu yana çok yüksek.

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