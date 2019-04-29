ABD'den kritik Türkiye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye ve S-400 sistemine ilişkin görüşme yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray: Suriye ve S-400 sistemine ilişkin görüşme yapıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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