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Dünya ABD'den korkutan nükleer açıklaması: Felaketi kıl payı atlattık
Dünya

ABD'den korkutan nükleer açıklaması: Felaketi kıl payı atlattık

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki "Zaporijya Nükleer Santrali"ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 21:44:00 -
ABD'den korkutan nükleer açıklaması: Felaketi kıl payı atlattık

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik "pervasız" saldırısının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı" diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı yaptı.

Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesi çağrısında bulundu.

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