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Dünya ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı
Dünya

ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 07:56:00 - 2021-02-20 07:56:47
ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Münih Güvenlik Konferansı'nda videokonferans ile yaptığı konuşmada, "Bilim adamları bize 3 yıl önce iklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylemişti. 3 yıl geçti ve şimdi sadece 9 yılımız var." dedi.

ABD'nin Trump yönetiminin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak bugün yeniden katılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir açıklama yapan Kerry, iklim kriziyle mücadele için "agresif" önlemler gerektiğini söyledi.

Ağaçlandırmanın 5 kat, yenilenebilir enerjiye geçişin 6 kat ve elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini belirten Kerry, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dünyanı en fazla kirleten 17 ülkeye karbon salınımını azaltmaya hız vermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeşil ekonominin daha fazla istihdam sağlayacağını ve bu durumdan en fazla genç nüfusun yarar sağlayacağını söyledi.

Karbon salınımının azaltılması için gıda sektöründe yapay etin öne çıkacağı öngörülüyor.

Dünya geleneksel tarımdan endüstriyel tarıma geçtiğinden beri önce besinlerin genetiğini sonra insan genetiğini değiştirenler şimdi de insanlığa 'yapay et' teklifini sunuyor. Birçoklarına göre, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının arkasındaki isim olarak zikredilen Bill Gates'in yapay et meselesini de ''gıdanın geleceği'' olarak adlandırdığı biliniyor.

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Yorumlar

HAYDUT ABD insanlık ve dünya için endişelenmez...dünkü Haşmet Babaoğlu yazısında konuyla ilgili ipuçları vardı!!!! İklim konusunu İSTİSMAR EDEREK SALDIRACAK ABD, HAZIRLANIYOR...

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