Ev sahipleri için son uyarı: 30 Kasım’da o süre doluyor, ödemeyen hapı yutacak

Bu yılki değerlemeler üzerinden büyükşehir sınırları içerisinde yer alan bir konutun vergi tutarı hesaplandığında ortaya dikkat çekici rakamlar çıkıyor. Emlak vergi değeri 3 milyon lira olarak belirlenen bir konut için binde iki oranında bina vergi bedeli hesaplanarak 6 bin liralık bir tutar ortaya çıkıyor. Buna yüzde 10 oranındaki 600 liralık taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı eklendiğinde toplam vergi 6 bin 600 liraya ulaşıyor. Vergi iki eşit taksitte ödendiği için, bu ay içinde yatırılması gereken ikinci taksit tutarı 3 bin 300 lira olarak gerçekleşiyor.