Ev sahipleri için son uyarı: 30 Kasım’da o süre doluyor, ödemeyen hapı yutacak
Türkiye genelindeki milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için belirlenen yasal süre 30 Kasım'da sona eriyor. Ödemelerini zamanında yapmayan mülk sahiplerine aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacağı bildirilirken, uzmanlar vatandaşları son güne kalmamaları konusunda uyardı. Belediyeler, e-Devlet ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden kolayca ödenebilecek olan vergilerde, belirli şartları taşıyan emekli, gazi ve şehit yakınları için muafiyet hakkı bulunuyor.