Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Çıkan bazı haberlerde Emrah'ın 200'ü aşkın evi olduğu belirtilirken, diğer iddialarda bu sayının 300'ü geçtiği öne sürüldü. Sanatçının gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin ise yaklaşık 300 bin dolar, yani 10 milyon lira olduğu iddia edildi.