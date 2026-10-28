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Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

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Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Şarkıcı Emrah gayrimenkule yatırım yapan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ünlü şarkıcının gayrimenkullerinden elde ettiği gelir, dudak uçuklattı.

#1
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Çocuk yaşta kamera karşısına geçtiği filmlerdeki ağlamaklı yüzüyle hafızalara kazınan ve 'Küçük Emrah' olarak tanınan Emrah Erdoğan, son dönemde aldığı gayrimenkullerle adından söz ettiriyor.

#2
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Kariyerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Emrah son olarak duyanları şaşkına çeviren servetiyle dikkat çekti.

#3
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının sahip olduğu daire sayısına ilişkin farklı rakamlar ortaya atıldı.

#4
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Çıkan bazı haberlerde Emrah'ın 200'ü aşkın evi olduğu belirtilirken, diğer iddialarda bu sayının 300'ü geçtiği öne sürüldü. Sanatçının gayrimenkullerinden elde ettiği aylık kira gelirinin ise yaklaşık 300 bin dolar, yani 10 milyon lira olduğu iddia edildi.

#5
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

3 MİLYON DOLARA SPOR KOMPLEKSİ SATIN ALDI

#6
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Emrah'ın gayrimenkul yatırımları arasında yalnızca evler bulunmuyor. Sanatçının İstanbul'daki bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, ardından aynı binadaki 12 dükkan ile bir dubleks daireyi de mülklerine kattığı belirtildi.

#7
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

Son yıllarda daha da yatırımlarına ağırlık veren Emrah, İstanbul'un Şişli ilçesinde 3,5 milyon liraya bir ev satın aldı. Bodrum'da ise 8 milyon lira değerinde lüks bir villa edindi. Ünlü şarkıcı, yaz aylarını da Bodrum'daki villasında geçirmeye başladı.

#8
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

300 DAİRE SATTIĞI DA İDDİALAR ARASINDA Emrah'ın yüzlerce daireden milyonlarca lira kira geliri elde ettiği konuşulurken, diğer yandan 300 dairesini satarak daha büyük projelere yöneldiği yönünde haberler de basına yansıdı. Söz konusu satışın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

#9
Foto - Gayrimenkul zengini olmuştu: Emrah'ın kira geliri dudak uçuklattı!

2022'DE AYLIK GELİRİ 400 BİN LİRA OLARAK BİLİNİYORDU Emrah'ın 2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunmak zorunda kaldığı süreçte, aylık kazancının 400 bin lira olduğu belirtilmişti.

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