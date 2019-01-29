ABD'den 'Kolombiya'ya 5 bin asker' açıklaması! Pentagon duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın danışmanı Bolton'ın elindeki notta yazan, Kolombiya'ya 5 bin asker gönderileceği konusuyla ilgili herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.29 Ocak 2019 Salı 18:31
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Venezuela'ya yeni yaptırımların açıklandığı basın toplantısında görünen not defteri dünya çapında yankı buldu.
'Kolombiya'ya 5 bin asker' yazan nota Rusya ve Venezuela'nın diğer müttefikleri tepki gösterirken, ABD Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Pentagon, John Bolton'la söz konusu notta yazan Kolombiya'ya asker gönderme konusunu görüşmediklerini duyurdu.
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