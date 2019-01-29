ABD'den 'Kolombiya'ya 5 bin asker' açıklaması! Pentagon duyurdu ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın danışmanı Bolton'ın elindeki notta yazan, Kolombiya'ya 5 bin asker gönderileceği konusuyla ilgili herhangi bir görüşme olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Venezuela'ya yeni yaptırımların açıklandığı basın toplantısında görünen not defteri dünya çapında yankı buldu. 'Kolombiya'ya 5 bin asker' yazan nota Rusya ve Venezuela'nın diğer müttefikleri tepki gösterirken, ABD Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Pentagon, John Bolton'la söz konusu notta yazan Kolombiya'ya asker gönderme konusunu görüşmediklerini duyurdu.

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