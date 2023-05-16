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Dünya ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği
Dünya

ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

Yeniakit Publisher
2023-05-16 21:24:00 - 2023-05-16 21:30:05
ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

ABD Tarım Bakanlığı, kırsal alanlarda uygun fiyatlı, güvenilir, temiz enerji sağlanması ile ilgili açıklama: Temiz enerji amacıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık hibe ve kredi verilecek.

ABD Tarım Bakanlığı, kırsal alanlarda uygun fiyatlı, güvenilir, temiz enerji sağlanması amacıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık hibe ve kredi verileceğini açıkladı.

ABD yönetimi, kırsal alanlarda temiz enerjinin geliştirilmesi için 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kırsalda enerji ve kamu hizmeti sağlayıcılarının ülke genelinde uygun fiyatlı, güvenilir temiz enerji sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık hibe ve kredi verileceği bildirildi.

Açıklamada, bunun, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 1936'da Kırsal Elektrifikasyon Yasasını imzalamasından bu yana kırsal elektrifikasyona yapılan en büyük yatırım olduğu aktarıldı.

Söz konusu finansmanın Enflasyonu Düşürme Yasası Kapsamındaki 2 program aracılığıyla sağlanacağı belirtilen açıklamada, yenilenebilir enerji sistemlerini desteklemek için büyük ölçekli güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidroelektrik projeleri ve enerji depolamanın finanse edileceği kaydedildi.
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bloomberght'te  görüşlerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Biden yönetiminin daha temiz enerji taahhüdünün kırsal topluluklara uygun fiyatlı ve güvenilir bir elektrik şebekesi sağlarken, binlerce kişiye yönelik istihdamı desteklediğini ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Vilsack, bu yatırımların aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele edeceğini ve çocukların sağlığını riske atan hava ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

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