ABD'den Kıbrıs hamlesi! Yakın zamanda açılacak

Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi Exxon Mobil'in Güney Kıbrıs'ta bir LNG terminali inşa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan 10’uncu parselde sondaj çalışması yapan Exxon Mobil şirketi yetkililerinin Güney Kıbrıs’ta bir LNG terminali inşa edilmesine odaklandıkları öne sürüldü.

Amerikan Exxon Mobil şirketinin tek yanlı olarak ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan 10’uncu parseldeki Delfini hedefinde gerçekleştirmekte olduğu ilk sondajın sonuçlarının Aralık ayının sonunda çıkmasının beklendiği haber verildi.

Terminal inşaa etme konusunda ısrarcılar

Fileleftheros gazetesi, “ABD LNG Tek Yol Diyor- Exxon Mobil Terminalde Israrcı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Amerikalılar’ın araştırmalardan zengin bulgular çıkması halinde terminal inşa etme konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs’ın bölgedeki tek istikrar unsuru olduğunu, terminalinde şirketler ve alıcılar için en iyi seçenek olduğunu düşündüğünü iletti.

İç sayfadan da geniş yer ayırdığı haberinde, her şeyin araştırmalardan çıkacak sonuçlara bağlı olacağını fakat Amerikalılar'ın LNG terminalinin tek çözüm olduğunu düşündüklerini kaydeden gazete, Exxon Mobil’in araştırmalardan çıkacak nihai sonuç konusunda iyimser göründüğünü belirtti.

Exxon Mobil şirketi yöneticilerinin çıkacak sonuçlar ışığında ertesi gün için plan tatbikatları yapmakta olduğunu kaydeden gazete, şirket yetkililerinin Güney Kıbrıs’ta bir terminal inşa edilmesine odaklandıklarını ve “Kıbrıs’ın bir istikrar kapısı” olduğunu, aynı zamanda bölgede geriye kalan ülkelerden daha güvenli olduğunu düşündüğünü aktardı.

Türkiye şirketi meşgul ediyor

Gazete, Türkiye’yle ilgili konular şirketi meşgul etse de şirketin planlamalarının bunlardan etkilediğinin görülmediğini de ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta bir terminal inşa edilmesi durumunda bunun tüm müdahil şirketlere ve aynı zamanda ilgili alıcılara hizmet edebileceğini kaydeden gazete, Amerikalılar’ın bunun yani Güney Kıbrıs’ta bir LNG terminali inşa edilmesinin doğalgazın değerlendirilmesi konusunda tek yol olduğuna işaret ettiklerini aktardı.

Böyle bir durumda aslında Amerikalıların kendi çıkarlarını denizden Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına genişleteceklerini ifade eden gazete, Amerikalılar’ın şu an beklemede olduklarını belirtti.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail...

Şirketlerin araştırmalarının haricinde 2019 yılı içerisinde de başka araştırmalar yapılmasının beklendiğini öte yandan başka paralel çalışmalar bulunduğunu da kaydeden gazete, elindeki bilgilere göre East Med Doğalgaz Boru Hattı Projesi’yle ilgili anlaşmanın Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 20 Aralık’ta Tel Aviv’de gerçekleştirilecek olan üçlü zirve sırasında imzalanmayacağını haber verdi. Bu yüzden planlandığı gibi anlaşmanın imzalanması için İtalya Başbakanı’nın Tel Aviv’e davet edilmeyeceğini belirten gazete, elindeki bilgilere göre anlaşma konusunda bazı belirsizlikler bulunduğunu, bunların müdahil taraflar arasında tartışılmakta olduğunu, öte yandan anlaşma metninin yorumlaması için Avrupa Komisyonu’na gönderileceğini izah etti.

Bunun en azından beş hafta süreceğini yazan gazete, sonuç olarak 20 Aralık’la ilgili zaman takviminin aşılacağını belirtti.

East Med Boru Hattı Projesi ön planda tutulsa da bunun çok zor bir girişim olduğunu ve herkesin bunun farkında olduğunu yazan gazete, İsrail-Kıbrıs-Girit-İtalya arasındaki mesafenin 1.520 kilometreden fazla olduğunu ve bu mesafenin deniz tabanındaki kabarıklıklar yüzünden boru hattı inşasında çok daha büyük olacağını ifade etti.