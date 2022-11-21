ABD'den Karkamış taziyesi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal'deki hain saldırının ardından taziye yayınlayan ABD için, "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz." açıklaması gündemdeki yerini korurken, ABD Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen hain saldırı için taziye yayınladı.
Yeniakit.com.tr
ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından PKK terör örgütünün Karkamış'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, Karkamış'taki patlamaya ilişkin mesaj paylaşıldı.
"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz." denilen açıklamada, "Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.