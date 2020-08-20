ABD’den İran’a yeşil ışık

Münübe Yılmaz

ABD başkan danışmanı Jared Kushner, Trump’ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde İran ile anlaşmaya sıcak baktığını açıkladı. Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerde tekrar başkan olarak seçilmesi halinde İran’a uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini söyleyen Kushner, Trump’ın da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. “Artık Ortadoğu için harekete geçme vakti. Geçmişteki anlaşmazlıkları bırakıp barış için kolları sıvama vakti” diyen Kushner, herkesin eşit ekonomik haklara sahip olduğu bir dünyada yaşamak istiyorsak ülkeler arasında barışın sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Kushner “Barış zor bişey değil. Bununla birlikte ülkelerin ekonomik anlamda eşit haklara sahip olması açısından çok önemli” dedi. Nükleer silahların ortadan kaldırılmasıyla sağlanacak bir barışın Ortadoğu’nun kaderini olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Kushner sözü körfez ülkelerinin İsrail’e yaptığı anlaşmaya getirerek, Trump’ın İran’ın da İsrail ile anlaşmaya gideceğini umduğunu belirtti.