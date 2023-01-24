ABD'den, İran'a yaptırım

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak ABD'nin, İran'daki insan hakları ihlalleriyle ilişkisi olduğu belirlenen 10 üst düzey İranlı yetkiliye ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu. ABD, bunun 2022'de İran'daki protestoların başlamasından bu yana, barışçıl göstericilere yönelik baskılardan sorumlu yetkilileri hedef alan dokuzuncu yaptırım hareketi olduğunu belirtti.