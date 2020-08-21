ABD'den İran için resmi talimat

ABD'nin New York şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek olan (snapback) mekanizmasını kullanacakları konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu (BMGK) bilgilendirdiklerini açıkladı. Pompeo, yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğini belirtti.

Pompeo, İran'ın terörü desteklediğini açıklayarak, "ABD buna asla izin vermeyecek" dedi.

Bakan Pompeo, İran'ın hem bölgedeki ülkelere hem de kendi halkına karşı ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğunu kaydederek, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın aptalca olduğunu ve Ortadoğu'ya güven getirmediğini belirtti.

Snapback mekanizması nedir

BMGK tarafından İran'a 13 yıldır uygulanan ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek Konseyin 2231 sayılı kararıyla kaldırılan tüm yaptırımların, tekrar uygulanmasına olanak sağlayan mekanizmayı hayata geçirmesini istiyor.