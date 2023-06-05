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Dünya ABD'den İran açıklaması: Tüm seçenekler masada
Dünya

ABD'den İran açıklaması: Tüm seçenekler masada

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:33:00 -
ABD'den İran açıklaması: Tüm seçenekler masada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin başkenti Washington DC’de Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Blinken etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin hem İsrail'in güvenliğine hem de İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme olan bağlılığını sürdüreceğine söz vererek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hareketlerin veya kutsal mekanlardaki statükoyu bozmanın iki devletli çözüm umutlarını zedeleyeceği uyarısında bulundu. Blinken, “Batı Şeria'nın fiilen veya hukuken ilhakına yönelik herhangi bir adım, kutsal mekanlardaki tarihi statükonun bozulması, evlerin devam eden yıkımları ve nesillerdir bu evlerde yaşayan ailelerin tahliye edilmesi, iki devletli çözümün geleceğine zarar veriyor. Ayrıca tüm insanların hak ettiği onurlu yaşam hakkını baltalıyor" dedi.

Nükleer silah ayrıntısı

İsrail'in bir numaralı düşmanı İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Blinken, ABD’nin Ortadoğu'da güvenliği, istikrarı ve refahı artırmak için İsrail'in bölgeye entegrasyonuna yardımcı olmaya devam edeceğini aktardı. Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önemine vurgu yapan Blinken, “ABD'nin İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmeyi desteklemekte gerçek bir ulusal güvenlik çıkarı var" diye konuştu.

İsrail açıklamıs

İsrail’de haftalardır protesto edilen yargı reformuna da gönderme yapan Blinken, “Kuvvetler ayrılığı, kontroller, dengeler ve tüm İsrail vatandaşları için adaletin eşit yönetimi dahil olmak üzere temel demokratik ilkelere desteğimizi ifade etmeye devam edeceğiz” dedi.

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