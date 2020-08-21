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Aktüel ABD'den, Irak'taki suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı "kızgınız" açıklaması
Aktüel

ABD'den, Irak'taki suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı "kızgınız" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:37:02 -
ABD'den, Irak'taki suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı "kızgınız" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD, Irak'ta aktivistlere yönelik suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı "kızgın" olduğunu bildirerek Irak hükümetine "sorumlulardan hesap sorulması" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra ve Bağdat kentlerinde sivil toplum aktivistlerine yönelik suikastlar ve protestoculara karşı şiddetten dolayı kızgınız." ifadesini kullandı.

Bu eylemlerin faillerinin, hiçbir ceza almamasının "insafsızlık" olduğunu vurgulayan Ortagus, Irak'ta geçen ekim ayından bu yana sokaklara dökülen "barışçıl göstericilere", "tehditler ve zalimce şiddet" ile yanıt verildiğini, göstericilerin bazılarının ise vurulduğunu kaydetti.

Ortagus, Irak halkının barışçıl bir şekilde toplanma ve kendilerini ifade etme haklarını güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirerek "Irak hükümetini, barışçıl gösteri haklarını kullanan Iraklılara saldıran militanlar, haydutlar ve suç çetelerinden yaptıklarının hesabını sormak için acil adımları atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde ülkedeki yolsuzlukları protesto eden göstericiler ve aktivistlere yönelik zaman zaman suikast girişimleri yaşanıyor.

Irak hükümeti, söz konusu saldırı ve suikast eylemlerine karışanlar hakkında bilgi paylaşmıyor.

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