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ABD'den Irak'a DAEŞ için destek sözü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgedeki DAEŞ kalıntılarının ortadan kaldırılması sürecinde ülkesinin Irak'a destek vermeye devam edeceğini belirtti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:11
ABD'den Irak'a DAEŞ için destek sözü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi  ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı.

Palladino, görüşmelerde Pompeo'nun hem Salih'e hem de Abdulmehdi'ye, "Suriye'de DEAŞ'ın sahada nasıl yenildiği" konusunu anlattığını belirtti.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, DAEŞ kalıntılarına karşı mücadele devam ederken ve daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa edilirken ABD'nin Irak'a destek vermeye devam edeceğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

'Ayrıca Pompeo'nun Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede, "DAEŞ kalıntılarının temizlenmesi için (ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele) Koalisyonun Irak güvenlik güçleriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini" vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca ABD ile Irak arasındaki stratejik iş birliğinin devamının önemine vurgu yapıldığı kaydedilen görüşmelerde, ABD'nin Irak'a ekonomik desteğinin de ele alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamayla ülkesinin DAEŞ'a karşı başarılı olduğunu ve Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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